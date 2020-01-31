Edremit'te ulaşım güzergahları değişti

31.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:42

Van'ın Edremit ilçesinde vatandaşların her noktaya ulaşımlarının sağlanması adına güzergahlar Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözüme kavuşturuldu.



Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi, ilçede toplu taşımada yaşanan güzergah sorunu için geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. İlçe vatandaşlarından gelen yoğun talep üzerine Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile yapılan toplantıda alınan kararlar uygulamaya konuldu. TOKİ konutlarında oturan vatandaşların ilçe merkezi başta olmak üzere birçok noktaya ulaşımının sağlanması yönünde alınan karar, bugün resmen başladı. Yolcu taşıyan 107 minibüsün yarısının Edremit Sahil Caddesi güzergahını izleyeceği öğrenilirken, mevcut güzergahların da kullanılacağı belirtildi.



Otobüsler için de çalışmalar sürüyor



Aynı uygulamanın Van Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri için de yapılacağı belirtilirken, bunun için yolların fizibilite çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. Yolların genişletilerek iyileştirilmesi ile aynı uygulamanın otobüsler için de yapılacağı vurgulandı. TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların, ilçedeki kamu kurumları başta olmak üzere ilçe merkezini bu uygulamayla rahatlıkla kullanabileceklerine vurgu yapılırken, yeni ulaşım güzergahlarının hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.



Edremit ve büyükşehir belediyelerine teşekkür



Yeni güzergahtan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Esentepe Mahallesi Muhtarı Servet Güleşçe ve vatandaşlar, Edremit'in bundan dolayı rahat bir nefes alacağını dile getirdi. Taleplerini dikkate alan başta Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Kaymakamlığı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür eden Güleşçe ve vatandaşlar, memnuniyet duyduklarını vurguladılar. Edremit çarşı merkezine gitmek için 2 araç değiştirdiklerini kaydeden Güleşçe, "Şimdi vatandaşlarımız tek araçla istedikleri zaman Edremit merkeze gidebilecekler. Ulaşım güzergahı değişikliğinden dolayı son derece mutluyuz. Emeği geçenlere şükranlarımız iletiyoruz" dediler. - VAN

Kaynak: İHA