Edremit'te trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç, petrol istasyonu önündeki elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocaseyit Havalimanı yakınında bulunan petrol istasyonu önünde meydana geldi. 26 VL 961 plakalı ticari araç bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek petrol istasyonu önünde bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Kazaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarttı. Kazada yaralanan Sami T., İbrahim K. ve Süleyman S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR