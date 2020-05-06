Edremit'te Trafik Haftası etkinlikleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Çanakkale-İzmir kara yolu vakıflar önü kontrol noktasında araçları durduran ekipler, vatandaşların ateşlerini ölçerek broşür dağıttı.

Edremit Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gürsel Kır, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs hakkında vatandaşların daha da bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla el broşürleri dağıttıklarını söyledi.

Kır, araçlardaki vatandaşlara mümkün olduğunca evde kalmaları ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda tavsiyelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA