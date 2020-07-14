Edremit'te tarım desteği vatandaşı memnun etti Van'ın Edremit Belediyesinin "Sebze Fidesi Projesi" kapsamında yaptığı destekler üreticileri memnun etti.

Van'ın Edremit Belediyesinin "Sebze Fidesi Projesi" kapsamında yaptığı destekler üreticileri memnun etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce evde kaldıkları dönemde vatandaşlara 170 bin sebze fidesi dağıtan belediye, tarımsal üretimin artırılmasına katkı sundu.

Fideleri toprakla buluşturan çiftçiler, bahçelerinde ilk hasadı yaptı.

Vatandaşlardan Ali İhsan Düşünür, ekim yaptığı bahçesinden 12 ton ürün aldığını söyledi.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Düşünür, "6 dönümlük alanda hem sera, hem de açık üretim yapıyoruz. Bu yıl desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ediyoruz. Zor bir süreçteydik, fide sıkıntısının yaşandığı bir dönemde belediyemizin fide desteği yükümüzü hafifletti. Şimdi de bu desteklerin meyvelerini almaya başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA