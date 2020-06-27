Edremit'te spor salonunda yangın paniği Balıkesir'in Edremit ilçesinde spor salonunda çıkan yangın,itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile çevre iş yerlerine geçmeden söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde spor salonunda çıkan yangın,itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile çevre iş yerlerine geçmeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Altınoluk Mahallesi Tekçam Caddesi üzerinde Y.Y.'ye ait olan spor salonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri ile Altınoluk müfreze ekibi müdahale etti. İçeride spor aletlerinin de zarar gördüğü yangının çıkışı ile ilgili olarak araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA