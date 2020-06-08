Edremit'te sokaklara kilitli parke taşı döşeniyor
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Edremit'te sokaklara kilitli parke taşı döşeniyor

Van'ın Edremit ilçesinde sokaklara kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Edremit'te sokaklara kilitli parke taşı döşeniyor
08.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:52

Van'ın Edremit ilçesinde sokaklara kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Belediye olarak vatandaşların hayat standardını yükselmeye yönelik çalışma yürüttüklerini belirten Say, "Koronavirüs sürecinde de saha çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl sokaklara 60 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyeceğiz. Her yıl program dahilinde 5-6 mahallemizde bu çalışmalar yapılacak." dedi.

Mahalle muhtarı Nurullah Kumli de çalışmalardan dolayı Edremit Belediye Başkanı Say ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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