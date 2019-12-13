Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

13.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:02

Van'ın Edremit Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar başta olmak üzere sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ağır kış şartları birçok ilde olduğu gibi Van'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak ve yaban hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaptığı çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde hem ekmek israfını önlemek, hem de sokak hayvanları için ilçedeki iş yerlerine ekmek kutusu dağıtarak anlamlı bir projeye imza atan Edremit Belediyesi, bugün de belirli noktalara yiyecekleri bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını gideriyor. Sokak hayvanlarının yiyeceklerini bu şekilde karşılayan Edremit Belediyesi, kuşlar için de kar üstüne buğday serperek, ihtiyacı gidermeye çalışıyor.



Konu ile ilgili Edremit Belediyesinde yapılan açıklamada, kış şartlarında zeminin karla kaplı olması dolayısıyla hayvanların yem bulmakta zorlandığı belirtildi. Ekolojik dengeye katkı sağlamak amacıyla kış şartlarında açlıkla karşı karşıya kalan sokak hayvanları ve kuşlar için belirlenen noktalara ekmek ve buğdayın bırakıldığı ve hayvanların aç kalmaması için başlatılan bu çalışmanın da ağır kış şartları geçinceye kadar devam edeceği kaydedildi. - VAN

Kaynak: İHA