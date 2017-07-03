Edremit'te Şiddetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu.



Akşam saatlerinde Edremit Körfezi'nde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar nedeniyle sahiller boşalırken, Edremit'in Akçay sahilinde dalgalar deniz içine yerleştirilen güvenlik dubalarının kopmasına ve bazı küçük amatör balıkçıların teknelerinin karaya vurmasına neden oldu. Vatandaşlar kıyıya vuran tekneleri dalgalardan kurtarmak için yoğun bir mücadele verdi. - BALIKESİR