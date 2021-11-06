Edremit'te Sağlıklı Yaşam Merkezinin Temeli Atıldı

Vali Mehmet Emin Bilmez, Edremit'te Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Erenkent mahallesi TOKİ yerleşkesindeki temel atma töreninde konuşan Vali Bilmez, Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde planladığı 10 sağlıklı yaşam merkezinin 3'ünün Van'da olacağını söyledi.

Van'da 2 merkezin temelinin atıldığını 1 merkezin ise yakın zamanda temelinin atılacağını vurgulayan Vali Bilmez, "Van'daki sağlık yaşam merkezlerinin ihtiyaçtan dolayı 2'si Edremit, 1'i de İpekyolu'nda hizmet verecek. Bu yaşam merkezleri, insanlarımızın hasta olmaması, daha sağlıklı yaşayabilmesi için hastalık öncesi bir merkez olacak. Yani biz genelde hasta olduktan sonra doktora gideriz. Ama bu sağlıklı yaşam merkezimiz daha insanlar sağlıklıyken risk öngörüp, ön tedbir almayı amaçlayan bu yaşam merkezimiz. İnşallah kentimize ciddi bir kalite getirecektir. Sağlık Bakanlığımızın ilimize ciddi anlamda yatırımı var. Bu yaşam merkezleri de bunlardan. Bu üç yaşam merkezimizin yapımına aracı olan, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize tüm sağlık bakanlığı yetkililerine Van halkı adına teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşam merkezleri ilimize, hayırlı uğurlu olsun. "dedi.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ise temeli atılan sağlıklı yaşam merkezinin bünyesinde faaliyet verecek birimler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın da konuşma yaptığı tören Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyelerinin temele ilk harcı dökmesiyle son buldu.

Programa Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve vatandaşlar da katıldı.

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