Edremit'te polisten kumar baskını

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesinde polis ekipleri koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesinde polis ekipleri koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın yaptı. Operasyonda 5 kişiye sosyal mesafe kralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre Balıkesir'in Edremit ilçesini Akçay Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek belirlenen adrese baskın düzenledi.

Baskında evin bir odasının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Baskın sırasında polis ekipleri, 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

5 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

Evde yapılan aramalarda ise, 330 lira para, 5 deste iskambil oyun kağıdı, 1 adet okey takımı, 1 adet yazboz kağıdı ele geçirildi.

Kaynak: AA