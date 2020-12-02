Edremit'te polis ekipleri geçen ay çok sayıda olayı aydınlattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince kasım ayı boyunca yapılan operasyon ve uygulamalarda çok sayıda olay aydınlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince kasım ayı boyunca yapılan operasyon ve uygulamalarda çok sayıda olay aydınlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil, 9 motosiklet, 1 kuzine soba, 6 cep telefonu, 352 sahte altın, 31 ruhsatsız tabanca, 26 yivsiz av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 574 fişek ve 2 bin 290 lira para ele geçirildi. Ayrıca, birçok faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü.

Ekipler, yaptığı araştırmalarda mal varlığına karşı işlenen 17 faili meçhul olayı aydınlatarak 33 şüpheliyi yakaladı. Firari 2 kişinin yakalanması amacıyla da çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bir aylık çalışmasında da uyuşturucu kullanan 24, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 21 ve 6136 sayılı kanuna muhalefetten 1 olmak üzere 46 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu çalışmalar sonucunda mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Ayrıca narkotik timlerinin kasım ayındaki operasyonlarında 221 gram esrar, 472 gram sentetik kannabinoid, 11 ecstasy tablet, 205 sentetik uyuşturucu hap, 53 gram metamfetamin, 0,3 gram eroin ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik