Edremit'te polis bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı
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Edremit'te polis bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Edremit'te polis bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis bayram öncesi sahil bölgelerinde denetimlerini arttırdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis bayram öncesi sahil bölgelerinde denetimlerini arttırdı.

Edemit polisi 36 personel ile kafe-barlarda pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederken, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlandı. İş yeri çalışanları ve işletme sahiplerine Covid-19 tedbirleri hakkında gerekli uyarı ve ikazlar yapıldı.

Öte yandan ekipler, Edremit merkez ve Akçay Mahallesi'nde gece boyunca farklı noktalarda ve saatlerde ekiplerin birlikte yaptığı asayiş ve trafik uygulamalarında ise 126 kişinin GBT kontrollerini yaptı. Kontrollerde 3 aranan kişi, 1 yoklama kaçağı ele geçirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan Y.D. isimli kişi, hırsızlıktan aranan A.Ç. ve nitelikli dolandırıcılıktan aranan S.S. isimli kişiyi de yakaladı.

Bu arada Edremit merkez Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan silah ve uyuşturucu madde çıktı. Araçta şüpheli görülen 3 kişinin yapılan üst aramalarında araç sürücüsü olan M.D. isimli şahıstan 1 adet Zorakim 906 marka 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 7,65 mm çapında 6 adet fişek; kişinin ayrıca yapılan üst aramasında cebinden çıkan sakız kutusunda metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen 4-5 gr uyuşturucu madde ve sürücü kapı cebinde görülen şeffaf poşet incelendiğinde içerisinde yaklaşık 30 gr bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aynı araç içerisinde 1 adet siyah namlu kahverengi kabzeli Magnum Stoeger 18-3054 ibareli ruhsatsız tüfek ve atışa hazır 6 adet kartuş, araçta bulunan N.A. ve S.G. isimli diğer şahısların ortasında 1 adet siyah kabza siyah namlu Magnum Federal otomatik ruhsatsız otomatik tüfek ve atım yatağında 5 adet kartuş ele geçirildi.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda ise ilçe de 299 araç ve araç sürücüsü denetlenirken 118 sürücü-plakaya toplamda 64 bin 773 lira cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi, 10 araç sürüsüne alkolden işlem yapıldı. Polisin bayramda halkın huzur ve güvenliği için her zaman olduğu gibi 24 saat görevinin başında olduğu ve denetimlerinin ise aralıksız süreceği açıklandı. - BALIKESİR

Edremit'te polis bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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