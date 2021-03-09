Edremit'te park halindeki araç yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edremit'te park halindeki araç yandı

09.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:51

Edremit'te park halindeki araç yandı Edremit'te park halindeki araç elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, cayır cayır yandı.

Edremit'te park halindeki araç yandı

BALIKESİR - Edremit'te park halindeki araç elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, gece 23: 30 sıralarında Cennetayağı Mahallesi 793 Sokak üzerinde park halinde bulunan E.Z.'ye ait 10 U 5191 plakalı araçtan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis soruşturma başlattı.

Edremit'te park halindeki araç yandı
Edremit'te park halindeki araç yandı
Edremit'te park halindeki araç yandı
Edremit'te park halindeki araç yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit'te park halindeki araç yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 00:51:38. #1.15#
title