Edremit'te park halindeki 2 araç yandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde park halindeki 2 araç, henüz bilinmeyen nedenle yandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde park halindeki 2 araç, henüz bilinmeyen nedenle yandı.

Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi 119 Sokak üzerinde park halinde olan 2 araç, gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis soruşturma başlattı.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK