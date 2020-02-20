Edremit'te özel araç orta refüje çıktı

20.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:17

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde E-87 karayolu üzeri Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü isimi öğrenilmeyen 16 BRB 70 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği kazada, yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Polisin kaza ile ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA