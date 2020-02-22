Edremit'te otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Edremit ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve pompalı tüfek çıktı.
22.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:04
Edremit ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve pompalı tüfek çıktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan polis, 1 ruhsatı başkasına ait pompalı tüfek, 27 dolu fişek ile bin 705 ecstasy hap ele geçirdi.
Operasyonda, otomobildeki E.B. ve A.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA