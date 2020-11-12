Edremit'te otogar kavşağında feci kaza: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edremit'te otogar kavşağında feci kaza: 3 yaralı

12.11.2020 07:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:17

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Otogar yakınında bulunan kavşakta iki araç çarpıştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Otogar yakınında bulunan kavşakta iki araç çarpıştı. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan kişiler, ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıktıktan sonra kendilerini orta refüje atmaları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 23: 00 sıralarında Otogar yakınında bulunan kavşakta meydana geldi.

10 RV 429 plakalı ile 10 BFB 80 plakalı araçlar henüz bilinmeyen nedenle kavşakta çarpıştı. Sürücü isimleri öğrenilemeyen kazada ters dönen 10 RV 429 plakalı araçta bulunan kadın ve erkeğin ise kendi imkanları ile kaza yaptıkları araçtan çıktıktan sonra kendilerini orta refuje atması ise kameralara yansıdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada ters dönen araçta ise çarpan aracın plakasının üstünde kalması, kaza sonrası tekerlerinin de dönmesi de saniye saniye kameralara yansıdı. Kazayla ilgili polisin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

(Bekir Terzioğlu/İHA)

Edremit'te otogar kavşağında feci kaza: 3 yaralı
Edremit'te otogar kavşağında feci kaza: 3 yaralı
Edremit'te otogar kavşağında feci kaza: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Basın Ekspres Yolunda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Son dakika haber: Basın Ekspres Yolunda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
Muğla'da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Türkan Şoray Hande Ataizi Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit'te otogar kavşağında feci kaza: 3 yaralı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 08:17:57. #1.14#
title