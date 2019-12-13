Edremit'te okul kantinlerine sıkı denetim

13.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:14

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Edremit Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçede okul kantinlerinin sürekli denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantinin ve personelin genel hijyen durumu, kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu, gıdaların son kullanma tarihleri ile kantinlerde satışı yasak gıdaların satışının yapılmaması konusunda bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Okul yetkilileri ve öğretmenlerle görüşülerek denetimlerin amacı, denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirmeler yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA