Edremit'te narkotik göz açtırmadı

28.08.2019 14:46

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir yıl içinde sokak satıcıları başta olmak üzere uyuşturucu ile amansız mücadelesi kapsamında 404 kişi hakkında işlem yaptı.



Edinilen bilgiye göre, ekipler 295 olayda 404 kişi hakkında işlem yaparken, bunlardan 60 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi. Bu kapsamda 4,486 kilogram esrar, 4,241 kilogram bonzai, 14 bin 382 adet ecstasy, 6 bin 617 adet sentetik ecza hapı, 112 gram metamfetamin, 3,459 kilogram skunk ve 310 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen para, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmata da el konuldu.



Narkotik polisinin ilçede uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya suça her ne sebeple olursa olsun, iştirak eden şüphelilerle mücadeleye en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA