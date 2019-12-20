Edremit'te minik eller zeytin kurdu

20.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:42

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, özel bir bakımevinde eğitim gören minik öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle siyah zeytin kurmayı öğrendi.

Edremit'te, bir gündüz bakımevinde yaş ortalamaları 3-4 olan minikler ilk defa zeytin yapımında bulundu. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nun düzenlediği etkinlik ile minikler, siyah zeytin işlemesini öğrendiler. Öğrenciler minik elleriyle Palyaço Papi ile birlikte zeytin tuzlaması yaptılar.

Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak tarafından gündüz bakımevi öğrencilerine zeytinin yapımını pratik olarak Palyaço Papi'nin yardımıyla gösterildi. Minik eller kendi yaptıkları zeytinleri kavanozlara koydular.Dr. Mücahit Kıvrak, "Bugün burada aslında zeytin sevgisini öğretiyoruz. Onlara sabah kahvaltılarında ve akşam yemeklerinde zeytin yeme alışkanlığını öğreterek, zeytinin besin değerlerini anlattık. Bunu normalde biz ders kapsamında yapmak isterdik ancak anaokulu öğrencilerini hem öğrencimiz olan, hem de mesleği palyaçoluk olan Halim Bey bize yardımcı oldu. Edremit ilçesinde yaşamalarına rağmen bazı çocuklarımızın zeytinle tanışmadığını anladık. İlk defa hayatlarında daha olmamış zeytine, çiğ zeytine dokunan çocuklarımız var. Hem de onlar için de çok keyif olan bir etkinlik oldu" dedi.Gündüz Bakımevi Müdürü Hafize Taşır ise "Bugün Mücahit Bey sayesinde burada çocuklara zeytin kurmayı öğrettik. Hem çocuklarımız zeytin yemekte de zorlanıyordu. Kahvaltıda böylelikle zeytinin faydalarını öğrendiler. Hem de artık sabahları kahvaltı da zeytin yiyeceklerine söz verdiler. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlk defa zeytin yapmayı öğrenen çocuklar da zeytinleri kavanozlara koyduklarını, tuz attıklarını söylediler. Kimileri ise zeytin yapımlarını ağaçtan toplayarak yaptıklarını anneannelerinden gördüklerini ifade ettiler.

Kaynak: DHA

- Balıkesir