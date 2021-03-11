Edremit'te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
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Edremit'te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

11.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:25
Edremit'te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü. 

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi 112. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat  süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı.Vatandaşlar binayı madde bağımlılarının kullandığını, yangının da bu nedenle çıkmış olabileceğini söylediler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Balıkesir
Edremit'te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Edremit'te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Edremit'te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK

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