Edremit'te marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu
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Edremit'te marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu

Edremit'te marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde marangozhanede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde marangozhanede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın; Zeytinli Çayı kenarında bulunan sandalye atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İş yerinde ilk belirlemelere göre önemli ölçüde maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. - BALIKESİR

Edremit'te marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu
Edremit'te marangozhanede çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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