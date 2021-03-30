Edremit'te lokanta, kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile tekrar açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edremit'te lokanta, kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile tekrar açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Edremit'te lokanta, kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile tekrar açıldı

Tüm yurtta olduğu gibi uzun bir aradan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesinde lokanta, cafe ve benzeri işletmeler uzun bir aranın sonrasında tekrar yüzde 50 kapasite şartı ile tekrar açıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi uzun bir aradan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesinde lokanta, cafe ve benzeri işletmeler uzun bir aranın sonrasında tekrar yüzde 50 kapasite şartı ile tekrar açıldı. Edremit'te yaklaşık 500 esnaf bu gün kepenklerini koronavirüs tedbirleri dahilinde tekrar açtı.

Edremit Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst uzun bir aradan sonra ilçe genelinde yaklaşık 500 esnafın bu gün tekrar kepenk açarak işlerine başladıklarını ifade etti. Dürsüt "Uzun bir aradan sonra tekrar ocaklarımızı yaktık yemeklerimizi tezgahlara koyduk. Bir çok üyemiz tekrar müşterileri ile buluştu. Adeta ilk defa iş yerlerimizi açıyorcasına bir heyecan ve mutluluk içindeyiz." Dedi.

Edremit ilçesindeki işletmelerde belirlenen korona virüs tedbirlerine dikkat ve özel ile uyum sağlandığı gözlendi. - BALIKESİR

Edremit'te lokanta, kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile tekrar açıldı
Edremit'te lokanta, kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile tekrar açıldı
Edremit'te lokanta, kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile tekrar açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit'te lokanta, kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile tekrar açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:58:38. #1.14#
title