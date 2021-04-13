Edremit'te kumar baskınında 51 bin lira ceza
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Edremit'te kumar baskınında 51 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel
Edremit'te kumar baskınında 51 bin lira ceza

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin kısıtlamada bir iş yerine düzenlediği baskında 24 kişiye, toplam 50 bin 992 TL idari para cezası kesildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin kısıtlamada bir iş yerine düzenlediği baskında 24 kişiye, toplam 50 bin 992 TL idari para cezası kesildi.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, kısıtlamada, kapalı olması gereken iş yerinde çok sayıda kişinin olduğunu tespit ederek, baskın düzenledi. Kumar oynayan 22 kişi ve kumar oynatan 2 kişiye, kumar oynamak ve oynatmak suçundan 29 bin 392 TL, sokağa çıkma ve maske ihlalinden de 21 bin 600 TL olmak üzere toplam 50 bin 992 TL idari para cezası kesildi. Kumara aracılık eden 2 kişi hakkında ise kumar oynanması için yer temini suçundan adli işlem başlatıldı.


- Balıkesir
Edremit'te kumar baskınında 51 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:40:43. #1.14#
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