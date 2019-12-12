Edremit'te korkutan yangın
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Edremit'te korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

12.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:32
Edremit'te korkutan yangın

'in ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi 286. Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Grup Amirliğine bağlık 3 ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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