Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
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Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından Van'ın Edremit ilçesindeki yaya ve okul geçitlerine de kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından Van'ın Edremit ilçesindeki yaya ve okul geçitlerine de kırmızı çizgi çekildi.

Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması gerçekleştirildi. Van'ın Edremit ilçesinde de Edremit Kaymakamlığı tarafından bu uygulama hayata geçirildi. Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın katılımı ile yapılan uygulama, Erdemkent Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlk olarak öğrencilerle trafikte neler yapılması konusunda bilgilerin verilmesinin ardından daha sonra Kaymakam Türkman ve Başkan Say, çocuklarla birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya geçtiler. Hep birlikte 'Öncelik Hayatın Öncelik Yaya'nın sloganın birlikte söylenmesinin akabinde Kaymakam Türkman ve Başkan Say, yolda durdurulan araç sürücülerine trafikte geçişin yayaların olduğu, bu konuda bir yayanın görülmesi konusunda neler yapılması gerektiğini anlattı. Bastırılan broşürlerin de sürücülere verilmesi ile çocuklara da kırmızı düdükler ve boyama kitapçıkları verildi.

Uygulama boyunca renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, sürücüleri bilgilendirme çalışmaları görevliler tarafından devam etti. - VAN

Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması
Edremit'te 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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