Edremit'te kaza ucuz atlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Gazicelal Mahallesi'nde bulunan yol ayırımında dikkatsizlik sonucu meydana geldi. Mevlüt C. idaresindeki 10 LC 179 plakalı otomobil ile Hüseyin Atakan A. idaresindeki 10 KT 260 plakalı kamyonet çarpıştı. Ucuz atlatılan ve maddi hasarlı kaza ile ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA