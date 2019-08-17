Edremit'te kaza: 2 yaralı

Edremit'te kaza: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

17.08.2019 21:57
Edremit'te kaza: 2 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 10 H 668 minibüs ile 10 LS 739 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada Ferhat E. ve Ümit T. isimli kişiler Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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