Edremit'te kapalı yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşa ediliyor

Van'ın Edremit ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile kapalı yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşa ediliyor.

Van'ın Edremit ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile kapalı yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nur Tatar Kapalı Spor Salonu yanında yer alan spor tesislerinin bulunduğu alana Edremit Belediyesi de kapalı yüzme havuzu ve gençlik merkezi kazandırıyor.

İnşaat çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı İsmail Say, modern bir yaşam merkezi oluşturmanın yanında sporu da teşvik etmek istediklerini söyledi.

Edremit Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporculara ve faaliyetlerini bağımsız olarak sürdüren sporculara her zaman destek verdiklerini aktaran Say, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin spora yönlendirilmesi için modern mekanlar da oluşturuyoruz. 7'den 70'e herkesin spor yapacağı alanlar açıyoruz. Bu anlamda projelerimize sağladığı destekler için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Biz de her şey söz verdiğimiz gibi ilerliyor. Seçimden önce yeni bir gençlik merkezi ve kapalı yüzme havuzu yapmanın sözünü vermiştik. İlimize, ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan