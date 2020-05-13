Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı 2 ölü, 3 yaralı
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Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı 2 ölü, 3 yaralı

Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin arkadan çarptığı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü.

Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı 2 ölü, 3 yaralı
13.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:29

Edremit'te, kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

 BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin arkadan çarptığı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.   Kaza, saat 20.30 sıralarında Edremit ilçesi Akçay Yeni Mahalle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Edremit'e giden Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Taner Y.'nin kullandığı 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Recep Kadir T. ile araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Taner Y. ile kamyonetteki Nazmi G. ve Tevhide A. ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından Çanakkale- İzmir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cansı bedeni Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet ve otomobilin çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasının  ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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