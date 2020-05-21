Edremit'te kaçak tütün ve içki operasyonu Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve türün ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve türün ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 iş yerinde yaptıkları aramalarda 2 bin 480 adet içi doldurulmuş makaron sigara, 91 şişe etil alkol, 68 şişe alkol aroması, 23 şişe enerji içeceği ile 98 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA