Edremit'te kaçak tütün operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
10.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:32
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'te Z.O. ve M.E.S'ye kargo yoluyla kaçak tütün geleceği bilgisine ulaştı.
105 kilogram bandrolsüz tütün ve 40 bin makaron ele geçirilen operasyonun ardından 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA