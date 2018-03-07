Edremit'te İyi Tarım Yapan Çiftçilere Sertifika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iyi tarım uygulaması yapan 230 çiftçiye, düzenlenen törenle sertifika verildi.

Edremit Şükrü Tunar Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, son yıllarda sağlıklı ürünlerin üretilmesinin, tüketilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bu anlamda iyi tarım uygulamalarının ve organik tarım uygulamalarının önemli olduğunu belirten Sırmalı, "Artık tüketiciler marketlere gittiklerinde özellikle organik ürünleri, iyi tarım uygulaması ile yetiştirilen ürünleri tercih ediyor. Edremit ilçesi olarak iyi tarım uygulamalarını hayata geçirmek bizim için çok önemli. 2014 yılında ilçemizde 90 çiftçiyle başlayan çalışmalar 2017 yılında 230 çiftçiyle 32 bin dekar arazide iyi tarım uygulamasıyla devam ediyor." dedi.

Törende konuşan Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker ise 40 dönüm ve üzeri arazisi olan üreticileri bireysel olarak iyi tarım uygulamalarına soktuklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Küçük çiftçilerimizin de masrafları fazla olduğu için onları da Edremit Ziraat Odası olarak iyi tarım yapan arkadaşlarla beraber ortak bir sertifikasyon, kümelenme yaparak bunun içerisinde değerlendiriyoruz. Geçen yıla kadar iyi tarım uygulamalarında dekara 50 lira ücret veriliyordu. Aldığımız haberlere göre bu sene bu destek 40 liraya düşürülmüş. Bu bizim için üzücü oldu. Küçük çiftçinin daha çok desteklenmesini istiyoruz. Dekar başına ödenecek desteğin 60 liraya çıkarılmasını istiyoruz."

Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Recep Özbudak da yaptığı konuşmada, "Tüketici sofraya gelen ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, neler kullanıldığını artık öğrenmek, bilmek istiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Edremit'in tamamındaki tarım arazilerini iyi tarım sonra da organik tarım yapılır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Edremit ilçesinde iyi tarım uygulaması yapan 230 çiftçiye sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.