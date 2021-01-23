Edremit'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
23.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:46
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi'nde Samet H. idaresindeki 34 CSR 007 plakalı otomobille Göksel Şen yönetimindeki 10 KS 945 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Göksel Şen ile aynı araçta bulunan Aslı A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik