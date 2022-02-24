Edremit'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Edremit'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edremit'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Zeytinli Mahallesi kavşağında Barış Y. idaresindeki 10 KU 100 plakalı kamyonet ile Hızır C. yönetimindeki 10 N 1705 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Hızır C. hurdaya dönen aracında sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin hummalı çalışmalarıyla kurtarılarak, olay yerine gelen ambulans ekibine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Edremit'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Edremit'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Edremit'te iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Kamyonet, İtfaiye, Edremit, 3. Sayfa, Haberler

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