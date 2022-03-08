Edremit'te hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi - Haberler

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Edremit'te hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi

AA - Hakan Firik - Güncel
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Edremit'te hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit hırsızlığın ve hırsızlık malı satışının önlenmesi amacıyla ilçe emniyet müdürlüğünce hurdacılara yönelik denetim yapıldı.

Balıkesir'in Edremit hırsızlığın ve hırsızlık malı satışının önlenmesi amacıyla ilçe emniyet müdürlüğünce hurdacılara yönelik denetim yapıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde genel güvenliğin sağlanması amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İlçe Trafik Timleri hurdacılara yönelik uygulama yaptı.

Yapılan çalışmalar ve denetimlerde 244 araç kontrol edildi. Denetimlerde 52 araca 122 bin 309 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde evrak eksiklikleri bulunduğu tespit edilen ve amacı dışında kullanıldığı belirlenen hurda toplayan 26 araç trafikten men edildi.

Öte yandan hurda toplayan bir iş yerine de 13 kez emre aykırı davranıştan idari işlem gerçekleştirildi.

AA / Hakan Firik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güncel, Haberler

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