Edremit'te horoz dövüşü yapan iş yerine baskın anı kamerada

Edremit polisi 23 horoza el koydu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir adreste horoz dövüşü yapıldığı yönündeki ihbar üzerine baskın yapıldı. Baskında 23 horoza el konulurken, 50 kişiye Kabahatler Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı.

Edremit'in Gazicelal Mahellesi'ndeki Esnaf Odaları Lokali içerisinde horoz dövüşü yapıldığını tespit eden emniyet güçleri baskın düzenledi. Söz konusu adreste yaklaşık 50 kişilik bir grubun horoz dövüşü izlediğini belirleyen emniyet güçleri iş yerindeki 2 platform ve 23 adet horozu muhafaza altına aldı. İş yeri sahibi ve 6 horoz sahibi olmak üzere 7 kişiye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile 5199 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanununa Muhalefet suçundun adli işlem yapıldı. Edremit polisi ayrıca işlerinde bulunan 50 kişiye Kabahatler Kanununa muhalefet suçundan işlem yaparken, bahis oynayan 43 şahsın konu ile ilgili bilgi sahibi sıfatı ile ifadesini aldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA