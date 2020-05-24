Edremit'te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı
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Edremit'te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Van merkez Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile görevi başında bulunan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak ikramlarda bulundu.

Edremit'te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı
24.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:55

Van merkez Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile görevi başında bulunan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak ikramlarda bulundu.

Edremit Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile görevi başında bulunan güvenlik güçlerini unutmadı. Belediye ekipleri, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın, talimatları doğrultusunda ilçe merkezinde görevi başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Güvenlik noktalarındaki ekiplere iyi bayramlar dileklerinde bulunan ekipler ikramlarda bulunmayı da ihmal etmediler. Bayram ziyaretlerine aralıksız devam eden ekipler, bayramın ilk gününde 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla da bir bir bayramlaştı. Belediye Başkanı İsmail Say'ın da selamlarını ileten ekipler vatandaşlar için hazırlanan ikramlıklar ve dezenfekte setini de hediye ettiler. Yakınları ile görüşemedikleri için buruk bir bayram geçirdiklerini vurgulayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Edremit Belediyesi'nin hiçbir zaman kendilerini unutmadığını dile getirerek, sürekli hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bu bayramın buruk bir bayram olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, milli ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günler olduğunu belirtti. Başkan Say, "Yaşamımıza sayısız güzellikler katan, rahmet, huzur ve bereket mevsimi Ramazan ayını nihayete erdirirken yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün de belediye olarak sokakta bulunan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa bayram heyecanını yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenledik. Bayramın, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanmasına, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek tüm güvenlik güçlerimiz ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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