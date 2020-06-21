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Edremit'te "Güvenli Turizm Sertifikası"

Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme içme ünitelerinde pandemi süresince uygulanacak COVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında istenen koşulları yerine getiren Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir termal otel Güvenli Turizm Sertikası aldı.

Edremit'te
21.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:49

Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme içme ünitelerinde pandemi süresince uygulanacak COVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri kapsamında istenen koşulları yerine getiren Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir termal otel Güvenli Turizm Sertikası aldı.

Uzunca bir süre Balıkesir'in Edremit ilçesinde Covid 19 (koronavirüs) nedeniyle misafirlerine hizmet vermeyen turizm konaklama tesisleri normalleşme süreci kapsamında misafirlerini ağırlamaya başladı. Pandemi nedeniyle birçok işletme Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler aldı. Müşterilerine daha sağlıklı ve iyi hizmet vermek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Hattuşa Vacation Thermal Clup yetkilileri "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen Güvenlik Turizm Sertifikası'nı bölgemizde alan ilk tesis olduk. Güvenli turizm sertikasyon programı çerçevesinde yayımlanan "konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme & içme ünitelerinde pandemi süresince uygulanacak COVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri" kapsamında tesislerimiz istenen koşulları yerine getirdiği için "güvenli turizm sertikası" almaya hak kazandık. Müşterilerimize sağlıklı ve güzel bir tatil sunmak için çalışıyoruz" dediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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