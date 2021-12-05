Edremit'te gönüllüler çevre temizliği yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 30 gönüllü katıldı.

İlçeye bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nden Kazdağları Milli Parkı içinde yer alan Hasan Boğuldu Mesire Alanı'na kadar devam eden çalışmada yaklaşık bir kamyonet kasasını dolduracak kadar atık toplandı. Ayrıca cam şişeler ayrıştırılarak geri dönüşüm kutusuna atıldı.

Kızılkeçili Mahallesi Muhtarı Ali Deveci, yaptığı açıklamada, "Burada önemli olan 3 çocuğa çevre bilinci, temizlik bilincini vermek. Bunu düşünmek bile bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor." dedi.

Deveci, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.