Edremit'te gecekondu cayır cayır yandı
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Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Edremit'te gecekondu cayır cayır yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, gecekondu cayır cayır yandıEdinilen bilgiye göre, olay İbrahimce Mahallesi 424 Soka'ta meydana geldi.

11.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:53
Edremit'te gecekondu cayır cayır yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, gecekondu cayır cayır yandı

Edinilen bilgiye göre, olay İbrahimce Mahallesi 424 Soka'ta meydana geldi. Serdar K.'ya ait 2 odalı evde elektrikli ısıtıcın perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesine rağmen yangın tüm evi sardı. Bina kullanılamaz hale gelirken, yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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