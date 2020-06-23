Edremit'te fırtına ve sağanak etkili oldu BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Körfezi'nde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Fırtınayla birlikte yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sahil bölgelerinde lodosun etkisiyle dalgalar çıktı. Çayda bir teknenin su aldığı gözlendi.

- Balıkesir - Balıkesir Kaynak: DHA