Edremit'te fırtına ve sağanak etkili oldu
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
23.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:48
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
- Balıkesir
Edremit Körfezi'nde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Fırtınayla birlikte yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sahil bölgelerinde lodosun etkisiyle dalgalar çıktı. Çayda bir teknenin su aldığı gözlendi.
- Balıkesir
Kaynak: DHA