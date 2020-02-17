Edremit'te firari hükümlü yakalandı

17.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:30

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "kasten adam öldürme, silahla tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve tutuklu veya hükümlünün kaçması" gibi 11 ayrı suç dosyası ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ö'nün Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan İ.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA