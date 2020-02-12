Edremit'te firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
12.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:02
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, "kasten adam öldürmek" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilerek 17 aydır aranan C.T'nin, ilçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Gözaltına alınan hükümlü hakkında yasal işlemlere başlandığı bildirildi.
Kaynak: AA