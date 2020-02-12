Edremit'te firari hükümlü yakalandı
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Edremit'te firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

12.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:02
Edremit'te firari hükümlü yakalandı

'in ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ekipleri, "kasten adam öldürmek" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilerek 17 aydır aranan C.T'nin, ilçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan hükümlü hakkında yasal işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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