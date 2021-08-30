Edremit'te fidanlar toprakla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edremit'te fidanlar toprakla buluştu

Edremit'te fidanlar toprakla buluştu
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Edremit Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğinde, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Van'ın Edremit Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğinde, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuzer'in katıldığı etkinlikte hastane bahçesine yüzlerce fidan dikildi.

Say, yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ülkede yaşanan felaketlere vurgu yapmak, afetlere karşı tedbirli olmak adına böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirten Say, "Yanan ağaçların yerine çok daha fazla ağacın dikileceği vurgusuyla biz de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki Yeni Doğan Fidanlığına yeni fidanlar, yeni ağaçlar diktik. Rabbim ülkemizi, memleketimizi felaketlerden korusun. Edremit Belediyesi olarak Van'ın ve Edremit'in yeşil kalması için mücadele edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise Van'ın şehirleşme ve yaşam tarzı itibariyle çok iyi bir yere geldiğini ifade ederek, "Van'a her gelişimde Van'ın daha iyi imkanlara kavuştuğunu görüyorum. Burada güzel bir organizasyon var. İki gündür Van'dayız. MÜSİAD başkanlarımızı buraya davet ederek, onlarla birlikte fidan diktik. Van için hayırlı olsun. Ülkemizin geleceği, kalkınması için her türlü adımda MÜSİAD vardır, var olmaya da devam edecektir." diye konuştu.

Başhekim Yavuzer de Edremit Belediyesinin destekleriyle hastane yerleşkesinin ağaçlandırıldığını anlatarak, "10 dönümlük arazi üzerinde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bu alan 2 yıl önce Edremit Belediyesinin destekleriyle hastanemizdeki yeni doğan ünitesindeki hastalar için oluşturuldu. Ağaçların düzenli bakımlarını yapıyoruz. Bazı ağaçlar farklı nedenlerle kurudu. Kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Metin Çekmez
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edremit'te fidanlar toprakla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 09:07:43. #1.15#

title