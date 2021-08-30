Edremit'te fidanlar toprakla buluştu

Van'ın Edremit Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğinde, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Van'ın Edremit Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğinde, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuzer'in katıldığı etkinlikte hastane bahçesine yüzlerce fidan dikildi.

Say, yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ülkede yaşanan felaketlere vurgu yapmak, afetlere karşı tedbirli olmak adına böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirten Say, "Yanan ağaçların yerine çok daha fazla ağacın dikileceği vurgusuyla biz de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki Yeni Doğan Fidanlığına yeni fidanlar, yeni ağaçlar diktik. Rabbim ülkemizi, memleketimizi felaketlerden korusun. Edremit Belediyesi olarak Van'ın ve Edremit'in yeşil kalması için mücadele edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise Van'ın şehirleşme ve yaşam tarzı itibariyle çok iyi bir yere geldiğini ifade ederek, "Van'a her gelişimde Van'ın daha iyi imkanlara kavuştuğunu görüyorum. Burada güzel bir organizasyon var. İki gündür Van'dayız. MÜSİAD başkanlarımızı buraya davet ederek, onlarla birlikte fidan diktik. Van için hayırlı olsun. Ülkemizin geleceği, kalkınması için her türlü adımda MÜSİAD vardır, var olmaya da devam edecektir." diye konuştu.

Başhekim Yavuzer de Edremit Belediyesinin destekleriyle hastane yerleşkesinin ağaçlandırıldığını anlatarak, "10 dönümlük arazi üzerinde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bu alan 2 yıl önce Edremit Belediyesinin destekleriyle hastanemizdeki yeni doğan ünitesindeki hastalar için oluşturuldu. Ağaçların düzenli bakımlarını yapıyoruz. Bazı ağaçlar farklı nedenlerle kurudu. Kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikiyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan