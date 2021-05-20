Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
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Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı

Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın saklandığı evde yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın saklandığı evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki A.A.E. isimli kadın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Edremit'te FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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