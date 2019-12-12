Edremit'te ev yangını hasara neden oldu
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Edremit'te ev yangını hasara neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

12.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:42
Edremit'te ev yangını hasara neden oldu

'in ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre Hekimzade Mahallesi 186. Sokakta bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan hafif şekilde etkilenen ve olay yerinde müdahale edilen itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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