Edremit'te esnaf şehitler için yürüdü
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Edremit'te esnaf şehitler için yürüdü - Haberler

Edremit'te esnaf şehitler için yürüdü

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.

28.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:45
Edremit'te esnaf şehitler için yürüdü

'nin kentinde düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için 'in ilçesinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırı sonrasında tepkiler sürüyor. Akşam 20.30 sıralarında toplanan sanayi sitesi esnafı, Hürrriyet Caddesi'nden ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuduktan sonra gençler, şehitler için yapılan dua sonrası dağıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler