Edremit'te en yaşlı, en genç ve engelli baba ziyaret edildi Van'ın Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki en yaşlı, en genç ve engelli babayı ziyaret etti.

Van'ın Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki en yaşlı, en genç ve engelli babayı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Baynal, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Kiyat ile ilçede yaşayan 96 yaşındaki Kazım Akgün ile engelli Nurullah Benek'i evlerinde, eşi doğum yapan ve yeni baba olan Hayrettin Taş'ı da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Baynal, evlatları için fedakarca çalışan babaların her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Belediye olarak sürekli aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Baynal, "21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla ilçemizdeki en yaşlı, en genç ve engelli babayı ziyaret ederek günlerini kutladık. Belediye olarak bu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşlılarımızı, engellilerimizi her zaman ziyaret etmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA