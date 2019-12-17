Edremit'te Doğu Türkistan'da zulme tepki

17.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:44

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.



Çin'in Doğu Türkistan da yaptığı zulümlere karşı Edremit Anadolu Gençlik Derneği İlçe Temsilcisi Ramazan Yıldırım tarafından yapılan basın açıklamasına Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Büro-Memur-Sen, Diyanet-Sen, Genç Memur-Sen, Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) ve Cansuyu Derneği temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Toplantıda Doğu Türkistan'da Çin tarafından Türkmen ve Müslümanlara yönelik baskı ve saldırılar protesto edildi. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması öncesi Kur'an tilaveti okunarak, dualar edildi.



Edremit Anadolu Gençlik Derneği İlçe Temsilcisi Ramazan Yıldırım, açıklamasında; " 2019 yılının son günlerini yaşıyoruz. Bu günlerde de İkinci Dünya Savaşının ardından geçen 74 yıla rağmen yeryüzünde barış ve adaletin tesis edilemediğine tanıklık ediyoruz. Dünya siyasetine hak ve adalet değil güç ve çıkar yön vermektedir. Başta ABD olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ülkeler, çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutarak zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam etmektedir. Yetmiş yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklükte yüzölçümüne sahip olan Doğu Türkistan'da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu tüm yeryüzünde adaletli bir dünyanın,adil bir düzenin kuruması için gayret etmekten geçer.Yüce Allah, hak ve adaletin tesisi için atılan adımları boşa çıkarmayacaktır." - BALIKESİR

Kaynak: İHA